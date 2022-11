Manifestano per protesta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manifestano per protesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTESTATORI

Significato/Curiosita : Manifestano per protesta

Le proteste in marocco del 2011-2012 si inseriscono nel contesto delle proteste nel mondo arabo. la protesta marocchina esprime l'insofferenza crescente...

Snoopy cane contestatore (snoopy come home) è un film del 1972 diretto da bill melendez. è il secondo lungometraggio d'animazione cinematografico tratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con manifestano; protesta; La manifestano i sintomi; manifestano la loro riconoscenza; manifestano ironia e sarcasmo; Si manifestano con lampi e tuoni; protesta in cui si occupano spazi pubblici; Confusi cori di protesta ; Cristiani seguaci della riforma protesta nte; Lo è la prima chiesa protesta nte; Cerca nelle Definizioni