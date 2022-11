A mali estremi estremi _ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A mali estremi estremi _. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIMEDI

Significato/Curiosita : A mali estremi estremi _

Povertà estrema - dal 1820. verde = popolazione non povera; rosso = povertà popolazione. popolazione totale che vive in condizioni di povertà estrema, per...

(en, es) amore & altri rimedi, su filmaffinity. (en) amore & altri rimedi, su metacritic, red ventures. (en) amore & altri rimedi, su box office mojo, amazon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

