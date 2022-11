In lutto il mondo sono circa 200 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In lutto il mondo sono circa 200. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STATI

Significato/Curiosita : In lutto il mondo sono circa 200

Di melbourne 2007 infranse il primo degli 11 record del mondo da lei stabiliti in carriera. fu campionessa iridata dei 200 m e 400 m stile libero sia...

stati federati degli stati uniti d'america (chiamati in inglese u.s. states) sono le entità politiche e amministrative la cui unione forma gli stati uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Lo è il timore del lutto infondato; Sinonimo di flutto ; Come un giorno di lutto e sfortuna; Flutto impetuoso; Popolano il Nuovo mondo ; Una delle più famose torri del mondo ; Veicolo dell altro mondo ; Il biblico disordine prima della Creazione del mondo ; Un arte sono ra; sono al latte o fondenti; Lo sono le gambe delle bugie; sono tre su molte autostrade; Lo è una rivista che esce circa quattro volte al mese; Che ricorre circa ogni 12 mesi; Quelle inglesi sono pari a circa mezzo litro; Nasce in Colombia e scorre in Sudamerica per circa 2000 km;