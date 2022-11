Locale da amanti del liscio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale da amanti del liscio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BALERA

Significato/Curiosita : Locale da amanti del liscio

Molto popolare sia tra gli amanti del ballo liscio (con passi camminati che ricalcano il ballo one step) che tra quelli del ballo folk (area occitana,...

Festa nella balera di pizzonero la balera è un locale da ballo italiano, tendenzialmente orientato verso un pubblico di estrazione popolare. molto diffusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con locale; amanti; liscio; Un locale notturno in voga negli Anni 50 e 60; locale con i tapis roulant; Un locale sotterraneo di certe ville; Un moderno locale in cui si balla e si beve birra; Persone amanti del lusso; È di diamanti in un film di James Borni; Il Diamanti politologo; Lo sono lamanti ni, foche e otarie; Sala in cui si danza il liscio ; Reso liscio ; Glabro, liscio , levigato; Pneumatico da gara con il battistrada completamente liscio ;