Libri : biblioteca = quadri : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Libri : biblioteca = quadri : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PINACOTECA

Significato/Curiosita : Libri : biblioteca = quadri : x

208889°n 29.909167°e31.208889; 29.909167 la biblioteca reale di alessandria fu la più grande e ricca biblioteca del mondo antico ed uno dei principali poli...

Lemma di dizionario «pinacoteca» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pinacoteca goffredo bendinelli, pinacoteca, in enciclopedia italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con libri; biblioteca; quadri; Cambiano i diari in libri ; libri contenenti piante disseccate; I primi cinque libri della Bibbia; Preziosi libri antichi; biblioteca Municipale; Riempiono la biblioteca ; Nota biblioteca di Milano; biblioteca Malatestiana In giro per il mondo; I musei con i quadri ; Il tipico tessuto a quadri per i kilt; Fra bi e quadri ; Piantati nel muro, sorreggono i quadri ; Cerca nelle Definizioni