Leggono il futuro con il mazzo - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CARTOMANTI

Significato/Curiosita : Leggono il futuro con il mazzo

Cartomanzia è un metodo di divinazione effettuato tramite la consultazione di un mazzo di carte che possono essere normali carte di seme italiano o francese, tarocchi...

Italiano o francese, tarocchi o speciali carte illustrate dette sibille. la cartomante, di alma erdmann, 1900 non si hanno notizie del fatto che nel medioevo...

