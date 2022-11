Lascia passare un filo d aria o di luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lascia passare un filo d aria o di luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIRAGLIO

Significato/Curiosita : Lascia passare un filo d aria o di luce

Pseudonimo in rocco hunt e nel 2011 pubblica sotto la honiro label il mixtape spiraglio di periferia, contenente collaborazioni con artisti come clementino e...

Altre definizioni con lascia; passare; filo; aria; luce; Tale da lascia re a bocca aperta; Il ladro lascia to di guardia; Il rifiuto che non lascia speranza; Lo si lascia salpando; Che non si può oltrepassare ... a Londra; Fatte passare dallo stato solido allo stato liquido; Voto che fa passare ; Un voto per... passare ; La dottrina filo sofica di Jeremy Bentham; Jacques filo sofo del secolo scorso; Avvolgere un filo di lana in un ordinata spirale; Il profilo dei palazzi; L aria pesante delle giornate estive afose; Varia nte del nome Giacomo; Ciociaria : Frosinone = Sabina : x; La zanzara della malaria ; L effetto luce nte proprio di certi rossetti; luce rtola con la cresta; Una luce nella notte; Prive di luce ntezza; Cerca nelle Definizioni