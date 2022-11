John __, sassofonista jazz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: John __, sassofonista jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLTRANE

Significato/Curiosita : John __, sassofonista jazz

William d. "bill" evans (clarendon hills, 9 febbraio 1958) è un sassofonista jazz statunitense. il saxofonista bill iniziò studiando pianoforte, tanto...

coltrane. la chiesa di san francisco a lui dedicata, la saint john william coltrane african orthodox church, utilizza musiche e preghiere di coltrane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

