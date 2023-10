L incorporamento di un territorio in uno Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incorporamento di un territorio in uno Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANNESSIONE

Significato/Curiosita : L incorporamento di un territorio in uno stato

Sostituita da un totale incorporamento delle nuove politiche nella cee, mentre veniva esclusa qualsiasi autonomia federalista in campo difensivo in quanto la... Sostituita datotaledelle nuove politiche nella cee, mentre veniva esclusa qualsiasi autonomia federalistacampo difensivoquanto la... L'annessione è l'atto tramite cui uno Stato amplia il proprio territorio, nella maggior parte dei casi a scapito di un altro Stato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : L incorporamento di un territorio in uno Stato : incorporamento; territorio; stato; territorio delimitato; Il territorio di Olbia; Gestiscono la sanità del territorio ; Un territorio della Palestina biblica; Gestiscono gli ospedali in un territorio ; Porzioni di territorio ; Svolge il servizio sanitario sul territorio sigla; Incursione in territorio nemico; È stato uno degli scrittori più prolifici del Novecento; I sottoscrittori dei titoli di stato ; Uno stato allo sbocco del Golfo Persico; Uno stato centroamericano; Grosso stato del Brasile; Leslie : è stato un divertente attore canadese; Lo stato pubblica quella Ufficiale; stato USA con Cleveland e Cincinnati;

Cerca altre Definizioni