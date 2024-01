La Soluzione ♚ Inchiostro per fotocopiatrici

Inchiostro per fotocopiatrici: Circa 30 marchi di fotocopiatrici. nel xix secolo james watt inventò una macchina per la copiatura, precursore delle fotocopiatrici. nel 1937, invece,... Curiosità su: Circa 30 marchi di fotocopiatrici. nel xix secolo james watt inventò una macchina per la copiatura, precursore delle fotocopiatrici. nel 1937, invece,... Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle fotocopiatrici e nei fax. Viene depositato da un tamburo sul foglio da stampare sfruttando un caricamento elettrico di segno opposto tra foglio e pigmento; successivamente, passando attraverso un riscaldatore, viene fuso e si imprime sulla carta andando a costituire il testo e le immagini stampate. Le cartucce di stampa per le stampanti correnti sono disponibili nei colori ciano, magenta, giallo e nero (CMYK). Italiano Sostantivo toner ( approfondimento) m inv definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione to | ner Pronuncia IPA: /'toner/ Etimologia / Derivazione deriva da (to) tone cioè "dare il tono (di colore)"

