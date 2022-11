Improvvisa mancanza di forze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Improvvisa mancanza di forze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLASSO

Significato/Curiosita : Improvvisa mancanza di forze

Provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica che agiscono...

collasso gravitazionale collasso cardiocircolatorio collasso – in matematica, sinonimo di funzione costante collasso – libro di jared diamond collasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Co + in mancanza ; Veicolo utile in caso di mancanza d acqua; Caratterizzato dalla mancanza di respiro; mancanza di fondatezza; Parità di forze ; Privo di forze ; Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche; Le forze navali d uno Stato;