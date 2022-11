Gli speleologi si insinuano in quelle della Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli speleologi si insinuano in quelle della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VISCERE

Significato/Curiosita : Gli speleologi si insinuano in quelle della terra

Finora censite sono trentadue, di superficie e sommerse, che si insinuano e si articolano in gallerie e sale scavate nella roccia del costone palinurese...

Sulle viscere wikizionario contiene il lemma di dizionario «viscere» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulle viscere (en) viscere, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

