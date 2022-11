Gli avanzi del disastro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli avanzi del disastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROVINE

Significato/Curiosita : Gli avanzi del disastro

Il disastro del vajont si verificò la sera del 9 ottobre 1963, nel neo-bacino idroelettrico artificiale del torrente vajont nell'omonima valle (al confine...

Altri significati, vedi rovine (disambigua). foro romano a roma castello di spiš in slovacchia le rovine (talvolta al singolare rovina) sono i resti di strutture... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

