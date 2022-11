Gli animali come asini e muli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali come asini e muli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EQUINI

Significato/Curiosita : Gli animali come asini e muli

Incrociando cavalle murgesi con asini di martina franca si ottenevano i famosi muli martinesi, ideali per l'artiglieria e la fanteria alpina. mulo nella...

Perissodattili, appartenenti alla famiglia equidae, sottofamiglia equinae, tribù equini. è l'unico genere ancora vivente della famiglia. il genere comprende diverse... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con animali; come; asini; muli; È pieno di animali ; La pelliccia che gli animali sti non contestano; Gli animali come tigri e leoni; Gli animali ... presenti nelle aziende agricole; Immagine in basso a sinistra: lui come si chiama; Josip __, più noto come Tito; Si adoperavano come proiettili nelle vecchie comiche; I crostacei come i balani; Cavalli e asini ; La razza di cavalli, asini e muli; Carichi per asini ; Paesini... senza asini ; È noto il suo muli no; Cumuli , nembi, cirri; La razza di cavalli, asini e muli ; Atleti emuli di Bubka; Cerca nelle Definizioni