Il generale stratega che comandava i Nordvietnamiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il generale stratega che comandava i Nordvietnamiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIAP

Significato/Curiosita : Il generale stratega che comandava i nordvietnamiti

Venne impiegato contro i mig nordvietnamiti nel corso della guerra del vietnam. ciò nonostante, a partire dalla versione g il mitragliere è stato spostato...

Võ nguyên giáp ([v in zap]; an xá, 25 agosto 1911 – hanoi, 4 ottobre 2013) è stato un generale, politico, scrittore e rivoluzionario vietnamita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

