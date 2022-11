Frumento per zuppe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frumento per zuppe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : FARRO

Significato/Curiosita : Frumento per zuppe

Rispetto ad altri frumenti. nel farro è presente il glutine in quantità minore che nel frumento; comunque il farro mischiato al frumento rimane un alimento...

Distinguono: farro piccolo o farro monococco (triticum monococcum); farro medio o farro dicocco o semplicemente farro (triticum dicoccum); farro grande o farro spelta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con frumento; zuppe; Sugli steli del frumento ; Un altro nome del frumento ; Si bruciano dopo il raccolto del frumento ; frumento poco diffuso; Il piatto per zuppe e minestre; Imbevute, zuppe ; Legumi per gustose zuppe ; Quello di rondine si mangia in certe zuppe ;