Fra loro primeggiava Pavarotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fra loro primeggiava Pavarotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fra loro primeggiava pavarotti

Cantante non allenato e viene tentato solo da alcuni tenori lirici professionisti. infatti non tutti i tenori, anche se professionisti, sono in grado di emettere...