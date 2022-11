Il ferro a uncino usato per la caccia delle balene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ferro a uncino usato per la caccia delle balene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARPIONE

Significato/Curiosita : Il ferro a uncino usato per la caccia delle balene

O fiocina, è uno strumento da caccia che consiste in una lunga lancia utilizzato nella pesca, nella caccia alla balena o ad altri mammiferi marini. lo...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arpione» wikimedia commons contiene immagini o altri file su arpione (en) arpone, su enciclopedia britannica,...

