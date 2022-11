Un farmaco non di marca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un farmaco non di marca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GENERICO

Significato/Curiosita : Un farmaco non di marca

Stesse quantità di farmaco nel tempo e deve raggiungere le stesse concentrazioni ematiche rispetto al farmaco di marca con uno scarto che non può essere superiore...

Contorno delle scene di un film; spesso si tratta di scene di gruppo. è detta generico o figurante la comparsa che può avere qualche battuta. quando un attore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con farmaco; marca; Sostanza resinosa impiegata in farmaco logia; farmaco che agisce sulla circolazione del sangue; farmaco del tutto privo di sostanze attive; Un preparato farmaco logico che si inietta sul viso; Perry, marca di polo; Moderna marca d auto; Famosa marca di orologi; marca re una crocetta in cabina elettorale; Cerca nelle Definizioni