L eminenza rilievo muscolare della palma della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eminenza rilievo muscolare della palma della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENAR

Significato/Curiosita : L eminenza rilievo muscolare della palma della mano

Due rilievi muscolari detti eminenza tenar, posto alla base del pollice, ed eminenza ipotenar, posto alla base del mignolo. il dorso della mano invece...

L'eminenza tenar o tenare è il rilievo carnoso posto alla base del pollice sulla faccia palmare della mano. la cute sovrastante questa regione è l'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con eminenza; rilievo; muscolare; della; palma; della; mano; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; eminenza del padiglione auricolare; Sua eminenza ; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; Una colonnina in bassorilievo spesso decorativa; Cresta lineare di un rilievo montuoso; Le diverse generazioni di una famiglia di rilievo ; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; Dolore muscolare ; L acido della fatica muscolare ; Dolore muscolare per contrazione involontaria; Il Willer detto anche Aquila della Notte; L altare della Roma imperiale costruito nel 9 A.C; Iniziali della Ginzburg; La Casa della Picanto; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; Quello vegetale si ricava dai semi d una palma ; I bambini lo mangiano spalma to sul pane; Il frutto di una palma ; Il Willer detto anche Aquila della Notte; L altare della Roma imperiale costruito nel 9 A.C; Iniziali della Ginzburg; La Casa della Picanto; Quando arriva... gli indisciplinati tremano ; Dà una mano al rapinatore... prima del colpo; La bilancia con il romano ; Relativo al corpo umano ; Cerca nelle Definizioni