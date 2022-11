Lo emanava l imperatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo emanava l imperatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDITTO

Significato/Curiosita : Lo emanava l imperatore

Utilizzato da numerosi sovrani a partire dal medioevo. lo stesso argomento in dettaglio: imperatore del sacro romano impero, re dei romani e regno d'italia...

Si intende per editto di milano (noto anche come editto di costantino e licinio, editto di tolleranza o rescritto di tolleranza) l'accordo sottoscritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

