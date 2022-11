Dovere e potere : servili = Essere e avere : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dovere e potere : servili = Essere e avere : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSILIARI

Significato/Curiosita : Dovere e potere : servili = essere e avere : x

Esempio di eroismo, di altissimo senso dell'onore, di attaccamento al dovere e di dedizione completa alla patria adorata. ozegna, 8 luglio 1944. ^ in...

La maggior parte dei cittadini reclutati tra gli ausiliari erano i figli dei veterani tra gli ausiliari che erano stati affrancati grazie al servizio prestato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

