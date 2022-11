Disegni in alto: la parte del nome in comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegni in alto: la parte del nome in comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ILO

Significato/Curiosita : Disegni in alto: la parte del nome in comune

Disambiguazione – "alto adige" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi alto adige (disambigua). la provincia autonoma di bolzano – alto adige (autonome...

L'ilo (dal latino hilum, porta) è un piccolo avvallamento o cavità in un organo da cui entrano o escono vasi, nervi e dotti. dall'ilo spesso si dipartono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con disegni; alto; parte; nome; comune; Foto e disegni ; Stampa disegni ; I disegni che riproducono figure piane e solide; disegni decorativi stilizzati; Risolvi l immagine in alto ; Verso l alto ; Un cane molto alto ; La Torre Unicredit, a Mila-no, è il più alto d Italia; Completa in ogni parte ; Colosseo : Roma = parte none : x; Una pittoresca parte di Ragusa; parte dell occhio; Una lettera in più e un nome maschile diventa... maturo; Il nome della rosa; Le consonanti nel nome ; Il nome di Marchionne; Quelle parallele non hanno punti in comune ; Alberello comune sulle colline dei Paesi mediterranei; Nome comune di varie piante graminacee; Ex-moneta fittizia comune a molti Stati europei; Cerca nelle Definizioni