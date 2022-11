Dado con orecchie per viti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dado con orecchie per viti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GALLETTO

Significato/Curiosita : Dado con orecchie per viti

galletto – nome comune di cantharellus cibarius dionigi galletto – matematico e accademico italiano pietro galletto – scrittore italiano galletto pisano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con dado; orecchie; viti; Anello metallico che tocca il dado di un bullone; Una famosa collana di libri Mondado ri; Va sempre stretto a un dado ; Mezzo dado ; Ronzio o altro rumore avvertito nelle orecchie ; Il favoloso re dalle orecchie d asino; Un cane dalle orecchie molto pendenti; orecchie sporgenti verso l esterno: a __; Si spruzza sulle viti ; Il viti gno che è Franc o Sauvignon; Vengono serviti come contorno; viti gno veneto; Cerca nelle Definizioni