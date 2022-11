I crostacei come i balani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I crostacei come i balani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIRRIPEDI

i balani (thoracica darwin, 1854) sono un superordine di crostacei maxillopodi. sono anche detti denti di cane. i balani sono cirripedi sessili, con il...

I cirripedi (cirripedia burmeister, 1834; in inglese "barnacle") sono un'infraclasse di crostacei, appartenente alla sottoclasse dei thecostraca. sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con crostacei; come; balani; Si prepara con pezzetti di pesce e crostacei ; Quella di mare si prepara con crostacei e molluschi bolliti; Invertebrati come insetti, aracnidi e crostacei ; Gustosi crostacei per risotti e grigliate miste di pesce; come una condotta medica rimasta vacante del titolare; Un film come Quo vadis; come gi abiti allargati in basso; come la barba non rasata;