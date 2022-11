Così è un tiro con alzo a zero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è un tiro con alzo a zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RASOTERRA

Significato/Curiosita : Cosi e un tiro con alzo a zero

Munizione 20 × 100 mm rb, con una cadenza di tiro salita a 350 colpi/minuto. nel 1924 la semag fallì e progetti, macchinari e personale furono rilevati...

Compagni oltre che a servire loro assist anche tramite passaggi filtranti rasoterra verticali. si distingue anche in fase di recupero palla ed è molto pericoloso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con così; tiro; alzo; zero; così è il latte cagliato; così si definisce un innovatore molto drastico; così e detta la consorte del presidente USA; Basta così ; Si versa nei ferri da stiro a vapore; Automobilisti da ritiro patente; Tessuto tiro lese; C è quella da stiro ; Un... rimbalzo del tennis da tavolo; Furfanti, mascalzo ni; Mascalzo ne; Attrezzo dei calzo lai; Il taglio a zero dei capelli; Molto rumore... al confine svizzero ; Certificati del tesoro zero coupon; Jean Étienne, pittore svizzero del 700; Cerca nelle Definizioni