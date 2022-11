Così è il latte cagliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è il latte cagliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACIDO

Significato/Curiosita : Cosi e il latte cagliato

Del latte cagliato; in una sosta successiva, essendo sprovvisto degli utensili necessari per la lavorazione del latte, aggiunse alla prima cagliata un'altra...

acido solforico concentrato al 98% carbonizzano la carta. in chimica, un acido è una molecola o ione in grado di donare uno ione idrogeno h+ (acido di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

