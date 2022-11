Il corto gonnellino maschile del costume sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il corto gonnellino maschile del costume sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAGAS

Significato/Curiosita : Il corto gonnellino maschile del costume sardo

Quella femminile, più semplice quella maschile; sos carciones de 'uresi, il gonnellino di orbace del costume maschile; sas mìgias, le calze, anch'esse di...

Strumentale) di genere jazz e ragtime composto da eddie edwards, henry ragas, nick la rocca, larry shields e tony sbarbaro ed inciso nel 1917 dall'original... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con corto; gonnellino; maschile; costume; sardo; Quello dell avaro... è corto ; Si dice l abbia corto chi è avaro; Zona del Trentino Alto Adige con Maso corto ; Un cane tedesco dal pelo corto nero focato; Il gonnellino indossato con speciali scarpette; Il vaporoso gonnellino delle danzatrici; Il gonnellino delle danzatrici; Il gonnellino delle ballerine; Cosmetico maschile per il post rasatura; Abito scuro maschile da sera ing; Un possessivo maschile singolare; Raro nome maschile e santo patrono di Cagliari; Sportivi in costume ; Hanno un debole per il costume adamitico; La parte superiore del costume da bagno; Con il vecchio costume eccola ancora; Un vino sardo ; Il territorio sardo che comprende Carbonia; Fiume sardo ; Pane sardo sottile; Cerca nelle Definizioni