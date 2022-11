Un corpo nell occhio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un corpo nell occhio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTRANEO

Significato/Curiosita : Un corpo nell occhio

Dell'iride. le tre porzioni pigmentate formano il tratto uveale o uvea. occhio umano occhio umano profondamente alla coroide si estende uno strato fotosensibile...

stowaway – estraneo a bordo, su close-up.it. url consultato il 29 aprile 2021 (archiviato il 29 aprile 2021). ^ teresa monaco, estraneo a bordo: la spiegazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

L incorpo ramento di un territorio in uno Stato; La... guaina del corpo ; Relativo al corpo umano; Un esorcista lo scaccia dal corpo dell Indemoniato; Il partito in cui militò Marco Pannell a; Colorato col pennell o; Dormono nell e culle; Lo fondò Carlo Magno nell 800; Lo schermo dell occhio ; Antico cocchio romano; Parte dell occhio ; Sono nell occhio con i bastoncelli;