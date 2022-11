Converte chilometri e minuti in euro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Converte chilometri e minuti in euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TASSAMETRO

Significato/Curiosita : Converte chilometri e minuti in euro

e trasmissione a cardano. la moto è omologata alla normativa euro 5 sulle emissioni e ha un consumo di carburante di 4,9 litri per cento chilometri secondo...

1897, fu la prima vettura a motore dotata all'origine del tassametro. in italia il tassametro venne impiegato per la prima volta nel dicembre 1906, a titolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

