Contiene i prodotti che determinano l indice Istat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene i prodotti che determinano l indice Istat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PANIERE

Significato/Curiosita : Contiene i prodotti che determinano l indice istat

In statistica economica, il paniere, o paniere di consumo, è un insieme di beni e servizi rappresentativi degli effettivi consumi delle famiglie in uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

