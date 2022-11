Con quello a velo si spolvera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con quello a velo si spolvera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ZUCCHERO

Significato/Curiosita : Con quello a velo si spolvera

Tuttavia in tempi recenti si è diffusa la cottura al forno che è considerata più salutare. infine si spolvera con zucchero a velo o, secondo alcune varianti...

Disambiguazione – "zucchero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zucchero (disambigua). il saccarosio, comunemente chiamato zucchero, è un composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con quello; velo; spolvera; C è quello a prima vista; C è quello di girasole; Li ha il cobra indiano ma non quello africano; quello del sarto è di tela; Il topo più velo ce di tutto il Messico, nei cartoni; velo ce veicolo sulla neve; Nei velo dromi ha le curve sopraelevate; velo sacerdotale ebraico; I cenci per spolvera re; Si usano per spolvera re; Permette di spolvera re il formaggio sulla pasta; Si spolvera sul lattemiele; Cerca nelle Definizioni