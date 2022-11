Li ha il cobra indiano ma non quello africano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li ha il cobra indiano ma non quello africano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Li ha il cobra indiano ma non quello africano

Nell'oceano indiano, è presente il varano del bengala. tra le molteplici specie di serpenti indiani si può trovare: il pitone indiano, il cobra dagli occhiali...

Corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. occhiali moderni gli occhiali sono delle protesi esterne da vista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

