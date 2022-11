La città vicina a Parigi con tombe di molti re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città vicina a Parigi con tombe di molti re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : La citta vicina a parigi con tombe di molti re

Arabo, come wadi biban al-muluk ( ) ovvero "la valle delle porte dei re" e nelle sue tombe sono infatti sepolti i sovrani del paese appartenenti...

La basilica di saint-denis (in francese: basilique saint-denis) è un famoso edificio gotico, situato nell'omonimo comune della cintura di parigi, in francia...