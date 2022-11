La città del Trentino in cui è la Campana dei Caduti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città del Trentino in cui è la Campana dei Caduti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROVERETO

Significato/Curiosita : La citta del trentino in cui e la campana dei caduti

Della campana dei caduti fu un sacerdote di rovereto, don antonio rossaro (1883 -1952), il quale volle trovare un modo per ricordare tutti i caduti del conflitto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rovereto (disambigua). rovereto (ipa: /rove'reto/, roverédo in dialetto trentino) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

