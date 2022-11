Cinema per intenditori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cinema per intenditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESSAI

Fandango, rai cinema, 2 febbraio 2017. url consultato il 21 marzo 2021. ^ "stracult", con the pills e frassica il cinema da intenditori, su la repubblica...

Il termine cinema d'essai viene utilizzato in italia per riferirsi a tutte quelle sale cinematografiche le cui scelte di cartellone si basano sulla qualità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

