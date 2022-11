C è chi ne sa un sacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi ne sa un sacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COSE

Significato/Curiosita : C e chi ne sa un sacco

chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova è una commedia in tre atti di giuseppe giacosa. venne scritta a torino...

Caratteristiche del software mediawiki. il titolo corretto è coma_cose. i coma cose sono un duo musicale indie pop/rap italiano, formatosi a milano nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con sacco; Il sacco che funge da lenzuolo; Una striscia usata per chiudere il sacco ; Fu nuora di Isacco ; Generò Isacco ; Cerca nelle Definizioni