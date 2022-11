Chi non la dice mente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non la dice mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VERITÀ

Significato/Curiosita : Chi non la dice mente

la battaglia, il labarum non compare, né è presente alcun indizio della miracolosa affermazione di protezione divina che era stata testimoniata, dice...

E l'identificazione della verità, secondo cioè una prospettiva ontologica, dall'altro i criteri per conseguire tale verità, attinenti piuttosto all'ambito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

