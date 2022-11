Un cereale ancora greggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cereale ancora greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RISONE

L'oryza glaberrima (da cui si ottiene il "riso africano"). il riso è il cereale in assoluto più consumato dalla popolazione umana: è alla base della cucina...

Il risone è il riso raccolto allo stato grezzo. chiamato anche riso greggio o riso grezzo o rivestito, si tratta di un chicco di riso completo di tutte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con cereale; ancora; greggio; Un cereale ... in fiocchi; Un cereale grezzo; Tono di rosso ma anche cereale ; Il cereale per il popcorn; Resta sempre all ancora ; È ancora sotto tutela; Una cifra non ancora fissata; Non ancora sposate; L unità di misura del greggio ; Grossa nave per il trasporto del greggio ; L Organizzazione che fissa la produzione di greggio ; Il greggio in televisione; Cerca nelle Definizioni