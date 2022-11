Cela il carico del camion - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cela il carico del camion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TELONE

Significato/Curiosita : Cela il carico del camion

Suo comando poco prima della partenza da gargnano, a nascondersi su un camion tedesco indossando un cappotto da sottufficiale e un elmetto. dopo pochi...

Coprire le impalcature della torre ghirlandina, copertura costituita da un telone sul quale erano disegnate delle figure geometriche astratte di vari colori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con cela; carico; camion; Coprono senza cela re; I bocconi che cela no gli ami; Si cela no con il verme; cela ti risentimenti; Un carico ... da treno; carico che bilancia; Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici; carico di lavoro; Togliere la merce da un camion ; Marca di camion ; Lo guida un camion ista; Un dato del camion ; Cerca nelle Definizioni