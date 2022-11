Casca quando è matura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casca quando è matura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PERA

Significato/Curiosita : Casca quando e matura

Affascinato dai campi in maggio, quando il grano biondeggiava giovane e rigoglioso. il tempo peggiorò nel mese di luglio, quando scrisse a théo di aver visto...

Significati, vedi pera (disambigua). disambiguazione – "pere" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pere (disambigua). pera la pera è il falso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con casca; quando; matura; Il casca morto di una volta; L albero da cui l ingenuo casca ; Forma scenografiche casca te tra Argentina e Brasile; Forma le casca te Vittoria; quando è grosso è agitato; Si esprimono quando cadono le stelle; quando arriva... gli indisciplinati tremano; Un uccello che non stende il collo quando vola; matura tra i pampini; Frutto matura to nella paglia; matura , ma non è frutto; Sfumatura cromatica o artistica fra; Cerca nelle Definizioni