La cartella dello studente - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ZAINO

Uno zaino moderno uno zaino è, nella sua forma più semplice, una sacca in tessuto caricata sulle spalle di una persona e assicurata con due fasce che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con cartella; dello; studente; Lo dice chi riempie la cartella ; Una cartella per le e-mail; Una cartella poco gradita; La cartella contenente la pratica; Fu istituito nel 1979 con l entrata in vigore dello Sme; Essere dello gnosticismo; Gruppo di opere dello stesso ciclo; La Ilary dello spettacolo; Riletti dallo studente ; Uno studente che aspira all università; studente universitario; studente ssa;