Il capoluogo che è detto Il belvedere della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo che è detto Il belvedere della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : Il capoluogo che e detto il belvedere della sicilia

Geografico della sicilia indicato con precisione dall'obelisco della chiesa di montesalvo nel quartiere monte, il cosiddetto antico umbilicus siciliae. i rilievi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). enna (castruggiuvanni in siciliano) è un comune italiano di 25 574 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

