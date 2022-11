Cambiare, trasformare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiare, trasformare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAMUTARE

Significato/Curiosita : Cambiare, trasformare

Dell'indonesia a partire dal 20 ottobre 2014. di origine giavanese e, prima di cambiare il suo nome (decisione non insolita a giava), all'anagrafe "jokowi mulyono"...

A preparare delle pozioni magiche, dette "pharmaka", con le quali può tramutare le persone in animali, a seconda della loro personalità. durante la sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con cambiare; trasformare; cambiare di nuovo l ordine delle carte nel mazzo; Si usa per cambiare la ruota; Si aprono per cambiare aria; cambiare direzione su una nave o un imbarcazione; trasformare oli e grassi in detersivi; Un forno impiegato per trasformare la ghisa in acciaio; Scienza che voleva trasformare i metalli in oro; Una carrozzeria che si può trasformare in giardinetta;