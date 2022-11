La Berlinguer in TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Berlinguer in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIANCA

Significato/Curiosita : La berlinguer in tv

Bianca berlinguer bianca berlinguer, all'anagrafe biancamaria berlinguer (pronuncia berlinguèr; roma, 9 dicembre 1959), è una giornalista e conduttrice...

bianca – satellite naturale di urano 218 bianca – asteroide bianca – cortometraggio del 1913 diretto da robert thornby bianca – film del 1984 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con berlinguer; Una Bianca giornalista lo è di Enrico berlinguer ; __ berlinguer , giornalista in TV; berlinguer , giornalista in TV; Sardi come Francesco Cossiga ed Enrico berlinguer ; Cerca nelle Definizioni