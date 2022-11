Barolo : nebbiolo = Brunello di Montalcino : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barolo : nebbiolo = Brunello di Montalcino : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SANGIOVESE

Significato/Curiosita : Barolo : nebbiolo = brunello di montalcino : x

Postalesio, sondrio, teglio, tirano, tresivio e villa di tirano, tutti in provincia di sondrio. nebbiolo (che in questa zona assume la denominazione chiavennasca)...

Rosso, sangiovese di romagna, morellino di scansano e molti altri meno conosciuti ma altrettanto pregevoli. le origini e la provenienza del sangiovese sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

