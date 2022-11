L autore dell Orestèa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore dell Orestèa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESCHILO

Significato/Curiosita : L autore dell orestea

Di stesicoro, vedi orestea (stesicoro). scene dal mito di oreste (musei vaticani) l'orestea (in greco antico: stea, orésteia) è una trilogia formata...

Busto di eschilo conservato ai musei capitolini eschilo, figlio di euforione del demo di eleusi (in greco antico: as, aischýlos, pronuncia: [ais... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

