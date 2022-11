Un arte sonora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arte sonora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MUSICA

Significato/Curiosita : Un arte sonora

L'arte acusmatica è un tipo particolare di musica elettronica, creata per essere ascoltata tramite altoparlanti. il termine musica acusmatica è stato coniato...

Se stai cercando altri significati, vedi musica (disambigua). evaristo baschenis, strumenti musicali. la musica (dal greco antico µs, mousik, «arte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Un offesa che disonora ; Compose la colonna sonora di Momenti di gloria; Manifestazione sonora di approvazione o lode; Disonora to come un patto o un giuramento;