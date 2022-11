Arnese per smuovere pesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese per smuovere pesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LEVA

Significato/Curiosita : Arnese per smuovere pesi

L'uomo qualunque. spesso si usa anche per rimpiangere una situazione di cui in passato ci si lamentava. smuovere le acque agitare una situazione stagnante...

Soldati del reggimento lagunari a venezia nel 1990 il servizio militare di leva in italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 novembre 2022

Altre definizioni con arnese; smuovere; pesi; arnese da boscaioli; Male in arnese , scalcagnata; arnese forato; Sottile arnese ; Attrezzo agricolo a motore per smuovere la terra; smuovere la brace per riavvivare il fuoco; smuovere la terra prima della semina; Si usa per smuovere l'aria a mano; Attrezzi per la pesi stica; Si tengono appesi ; Dirigono attori... appesi ad un filo; Uno sport senza pesi : atletica __; Cerca nelle Definizioni