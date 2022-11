L animale simbolo della Borsa che scende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale simbolo della Borsa che scende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORSO

Significato/Curiosita : L animale simbolo della borsa che scende

Termine «toro» (mercato rialzista) deriva della nascita della borsa nelle fiandre (lo stesso termine “borsa” deriva dalla famiglia van der burse), a causa...

Disambiguazione – "orso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi orso (disambigua). gli ursidi (ursidae fischer de waldheim, 1817) sono una...

